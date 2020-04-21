Секс в мечети и русофобия: в чем обвиняют создателей сериала «Зулейха открывает глаза»

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов считает, что создатели сериала должны извиниться за то, что в качестве имен политзаключенных использовали имена представителей мусульманского духовенства России. Как пишет ТАСС, в сериале упоминаются председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий страны Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин, татарский богослов XIX века Шигабутдин Марджани и другие.

«Имена и фамилии муфтиев — это имена очень известных в мусульманском мире религиозных деятелей — и исторических, и ныне живущих, — заявил Крганов. — Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь».

Кроме того, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал постельную сцену в мечети, назвав демонстрацию секса в кино и на ТВ аморальным решением.

Что говорят создатели сериала

Во время съемок сериала Гузель Яхина столкнулась с критикой своей книги. Писательницу обвинили в «очернении татарской женщины», а сам роман назвали «бомбой, заложенной под национальное сознание». Вскоре Яхина прокомментировала эти слова, отметив, что она «не выворачивала наизнанку татарскую жизнь», а наоборот, рассказывала историю о женщине, в которой не обязательна привязка к национальной культуре.

«Да, это сделано на материале татарском, но это просто несчастная женщина, которая нелюбима мужем, которая нелюбима свекровью, которая живет в каком-то Средневековье. Вот об этом я писала, просто на татарском материале. Для меня эта история, с одной стороны, национальная, а с другой стороны, не национальная», — отметила писательница.

После премьеры сериала Яхина добавила, что книга и экранизация — художественные произведения, а не документальные: «В нашем проекте высокий уровень художественных решений. <...> Я хотела, чтобы роман получился не учебником по истории, а художественным произведением. Мне кажется, и в фильме все это соблюдено».

В разговоре с ТАСС режиссер Егор Анашкин заявил, что уважает недовольных сериалом, и призвал критиков так же отнестись к тем, кому он понравился. Также постановщик объяснил, что во время работы преследовал не политические, а общечеловеческие идеи, и посоветовал зрителям не зацикливаться на историческом прошлом.

«Наша история к политике никакого отношения не имеет, она о людях. Те, кто сейчас, увидев фрагмент, пытается судить о целом — мне кажется, это неправильно и несправедливо, потому что наша история — история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше. Жить бесконечно негативом — это ужасно. <...> Я считаю, что нужно уметь отпустить прошлое и продолжить жить настоящим, и к этому же самому призываю наших оппонентов», — сказал Анашкин.