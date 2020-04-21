Новый проект автора сериалов «Американская история ужасов» и «Лузеры» Райана Мёрфи — любовное послание золотой эпохе Голливуда и людям, которые взялись изменить индустрию. «Голливуд» — мини-сериал о тайной жизни «фабрики грез» 1940-х, когда в Калифорнию стягивалась талантливая молодежь. Готовые свернуть горы, они оказывались втянуты в грязную игру, полную обмана, секса и несправедливости.