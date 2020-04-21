«Он мне больше не нужен»: Дарья Мороз в мега-сексуальном платье рассказала о чувствах

Женственная, нежная, обаятельная и располагающая к себе актриса Дарья Мороз редко показывает миру свои настоящие эмоции. Она всегда улыбается, даже когда в ее глазах отчетливо заметна грусть. Что это: хорошее воспитание или самозащита? Поклонники не могут разгадать эту тайну до сих пор. Но они искренне радуются, когда их любимица все же позволяет себе немного открыться, пишет Пятый канал.