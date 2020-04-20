Продюсеры рассказали, какие проблемы ждут российское кино из-за коронавируса

Общий объем потерь на ближайшие три года - я имею в виду не только кино, но и производство телевизионного контента, сериалов, - в связи со снижением платежеспособного спроса, в связи с падением рекламного рынка, оценивается в 73 млрд в течение ближайшего года и 150 млрд рублей в течение трех лет. Цифры колоссальные, речь обо всем аудиовизуальном рынке,