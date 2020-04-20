ГАЛЕРЕЯ ⟩ Apollo готовится вновь открыть кинотеатры! Вот как прошла первая электростатическая дезинфекция

«Это первое крупное мероприятие в рамках нескольких предстоящих гигиенических операций в наших кинотеатрах с целью подготовки к открытию кинотеатров и предоставления клиентам возможности посещать кинотеатры с максимальной безопасностью», - объясняет генеральный директор Apollo Cinemas Baltics Кадри Аярм.

В Эстонии впервые проводится электростатическая дезинфекция поверхностей. Во время распыления в чистящее средство добавляется электрический заряд — частицы положительно заряженного вещества не падают друг на друга, а движутся к поверхности с отрицательным или нейтральным зарядом.

Этот метод позволяет проводить дезинфекцию легко и быстро, и он более эффективен, чем обычный метод распыления или контактная чистка, так как электростатически заряженные частицы, испускаемые методом распыления, также попадают в микротрещины на поверхностях. В результате достигается полное покрытие поверхности дезинфицирующим средством, которое уничтожает присутствующие там вирусы, бактерии, грибки и другие микроорганизмы.

Сегодняшняя ситуация, вероятно, вынудила несколько компаний, работающих в сфере услуг, пересмотреть свои нынешние стандарты гигиены. Как крупнейшая сеть кинотеатров в Эстонии, мы хотим предоставить посетителям кинотеатров безопасное, высококачественное времяпрепровождение. Во время закрытия кинотеатров мы усердно работали над обеспечением необходимого личного защитного снаряжения для сотрудников, утвердили новые требования к чистоте и разработали собственные учебные материалы. Мы благодарны нашему хорошему партнеру Stell Eesti, который был готов испытать эту инновационную технологию очистки в Apollo Kino!

По словам Маргуса Вяллинга, директора по закупкам и продажам Stell Eesti, выбор инструментов и методов дезинфекции на рынке очень широк, но компания старается найти лучшее решение для каждого клиента: «Сегодняшняя ситуация с растущими требованиями к чистоте и дезинфекции поверхности из-за распространения коронавируса стимулирует инновации и внедрение новых решений».

«Электростатическая дезинфекция — это одна из тех возможностей, которые до сих пор не были опробованы на эстонском рынке, но которые уже собрали много положительных отзывов в других частях мира благодаря скорости и эффективности дезинфекции. Мы рады, что кинотеатры Apollo приняли решение в пользу будущих технологий с точки зрения своих сотрудников и клиентов, и мы надеемся, что интерес к ним будет расти еще больше на рынке», - добавил Вяллинг.