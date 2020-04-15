Звезда сериала «Игра престолов» излечился от коронавируса

Знакомый зрителю по роли Тормунда в сериале «Игра престолов» Кристофер Хивью объявил в Instagram, что полностью излечился от коронавируса COVID-19 и чувствует себя хорошо. Актер отметил, что у него не было серьезных симптомов болезни, и поблагодарил фанатов за поддержку, пишет Кинопоиск.
«Привет! Мы полностью вылечились и чувствуем себя хорошо, после того как я и, скорее всего, моя жена заразились коронавирусом, — написал Хивью. — После нескольких недель в карантине и пары дополнительных недель дома у нас больше нет симптомов, с нами наконец все в порядке».
«Нам повезло, что у нас были всего лишь легкие симптомы COVID-19, — продолжает актер. — Наша любовь всем, кого вирус коснулся гораздо сильнее, и всем, кто потерял близких из-за коронавируса. Спасибо вам за вашу поддержку, оставайтесь внимательными, сохраняйте дистанцию, мойте руки и, самое главное, заботьтесь друг о друге в это странное время».
Заражение Хивью, предположительно, произошло на площадке второго сезона «Ведьмака», работа над которым вскоре после этого была приостановлена. В продолжении сериала Хивью сыграет Нивеллена — проклятого разбойника, центрального персонажа рассказа «Крупица истины», который ляжет в основу первого эпизода продолжения.