Звезда сериала «Игра престолов» излечился от коронавируса

«Привет! Мы полностью вылечились и чувствуем себя хорошо, после того как я и, скорее всего, моя жена заразились коронавирусом, — написал Хивью. — После нескольких недель в карантине и пары дополнительных недель дома у нас больше нет симптомов, с нами наконец все в порядке».

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«Нам повезло, что у нас были всего лишь легкие симптомы COVID-19, — продолжает актер. — Наша любовь всем, кого вирус коснулся гораздо сильнее, и всем, кто потерял близких из-за коронавируса. Спасибо вам за вашу поддержку, оставайтесь внимательными, сохраняйте дистанцию, мойте руки и, самое главное, заботьтесь друг о друге в это странное время».