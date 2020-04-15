ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Сколько машин было разбито в «Форсажах»

Таким образом, работники британской страховой компании Insure the Gap выяснили, что в общей сложности в семи фильмах серии было разбито 1487 машин.

Уничтоженные автомобили отдельно по фильмам:

«Форсаж» — 78 машин;

«Двойной форсаж» — 130 машин;

«Тройной форсаж: Токийский дрифт» — 249 машин;

«Форсаж 4» — 190 машин;

«Форсаж 5» — 260 машин;

«Форсаж 6» — 350 машин;

«Форсаж 7» — 230 машин.

В исследовании не учитывался «Форсаж 8» — вероятно, из-за сцены с «зомби-машинами», которыми управляла кибертеррористка Сайфер в исполнении Шарлиз Терон. Согласно информации CNBC, в фильме использовалось более 300 автомобилей, из чего разумно предположить, что финальное количество уничтоженных машин ближе к 1800.

ФОТО: Matt_Kennedy/Image supplied by Capital Pictures

Самой дорогой машиной, разбитой на экране, стал ливанский гиперкар ограниченного производства Lykan Hypersport, созданный компанией W Motors. Автомобиль, на котором в «Форсаже 7» главные герои прыгали между небоскребами Абу-Даби, стоит 3,5 млн долларов.