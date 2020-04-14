Что посмотреть дома: ТОП-5 новых комедийных триллеров

Эти сериалы запомнятся увлекательным сюжетом и харизматичными актерами!
Убивая Еву
Сюжет: в хмуром Лондоне работает сотрудница MI5 Ева Поластри. Ее жизнь тосклива и состоит из бюрократической рутины. В это время по миру орудует наемная убийца с русскими корнями Вилланель. Между спецагентом и киллером начинается игра в кошки-мышки.
Беги
Сюжет: комедийный триллер от создательницы "Убивая Еву" и "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж. "Беги" – история уставшей от рутины девушки Руби. В один прекрасный день она получает сообщение от своего бывшего бойфренда Билли, ставшего известным лайф-коучем.
Спаси меня
Сюжет: исключительно сильный, невыразимо мрачный и неподдельно трогательный – подобными эпитетами критики описывают этот британский криминальный проект, ловко обыгрывающий клише многих современных триллеров.
Киллерши
Сюжет: бодрая комедия про дружбу в необычных обстоятельствах. Джейми и Фрэн работают наемными убийцами, и их карьеры – настоящая череда катастроф, поскольку они скорее представляют опасность для себя, чем для своих потенциальных жертв.
Случайная ваканси
Сюжет: мини-сериал HBO от Джоан Роулинг – автора серии романов о Гарри Поттере. Жители небольшого провинциального поселения в Англии борются за освободившееся кресло в местном городском совете. Это вскрывает давно вызревавшие конфликты.