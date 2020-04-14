Сеть кинотеатров Apollo порадовала клиентов отличными новостями

«Это отличная возможно поддержать с нашими друзьями и напомнить им то чувство, которое они до этого могли испытать только в кинозале. Многие наши клиенты скучают по свежему и хрустящему попкорну от Apollo Kino», - сказала исполнительный директор сети кинотеатров в странах Балтии Кадри Ярм.

Специальное меню кинотеатров Apollo можно закачать через приложение Bolt Food в пределах Таллинна. Выбрать можно соленый, сладкий или попкорн с приправами, начос, сладости и напитки.

Также в Bolt Food в рамках совместной благотворительной кампании Apollo Kino с Детским фондом клиники Тартуского университета можно заказать подарочные билеты. Подарите кино и чувство безопасности детям! При сотрудничестве с Детским фондом Клиники Тартуского университета, с каждого проданного подарочного билета Apollo Kino будет перечислять 1 € для поддержки центра психологической консультации для детей, которые стали жертвами домашнего насилия. «Мы получили обратную связь от посетителей, что они скучают по настоящим билетам, которые удобно подарить на день рождения, на выпускной, несмотря на чрезвычайное положение. Билеты, купленные в рамках благотворительной кампании, действуют 9 месяцев», - сказала Ярм.

Закуски от Apollo Kino можно заказывать по рабочим дням с 16:00, а по выходных с 12:00 в пределах Таллинна. Последние заказы принимаются в 22:00. Ознакомиться с меню и оформить заказ можно в приложении Bolt Food. Скачать его можно по ссылке: https://food.bolt.eu/et-ee/