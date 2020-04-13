Пн, 13.04.2020

ДО СИХ ПОР СТЫДНО ⟩ Брэд Питт вспомнил о постыдном опыте со своим визажистом

Brad Pitt

ФОТО: Jennifer Graylock/PA

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о ситуации, из-за которой до сих пор не может смотреть в глаза своему визажисту Джин Блэк, пишет ТСН.

Так, во время съемок телешоу Celebrity IOU знаменитость вспомнил историю, как визажист гримировала его ягодицы. Женщина работала с Питтом над 40 фильмами, среди которых была и военная драма "Легенды осени". Для съемок одного из эпизодов Джин пришлось выравнивать тон кожи актера на ягодицах из-за загара. 

Когда дело доходит до воспоминаний об этом, мы не можем смотреть друг другу в глаза. До сих пор стыдно,

- сказал Брэд.

В телешоу дизайнеры превращали гараж Блэк в дом для гостей. Брэд Питт присоединился к этому, ведь считает Джин членом своей семьи. 

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