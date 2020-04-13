ДО СИХ ПОР СТЫДНО ⟩ Брэд Питт вспомнил о постыдном опыте со своим визажистом

Так, во время съемок телешоу Celebrity IOU знаменитость вспомнил историю, как визажист гримировала его ягодицы. Женщина работала с Питтом над 40 фильмами, среди которых была и военная драма "Легенды осени". Для съемок одного из эпизодов Джин пришлось выравнивать тон кожи актера на ягодицах из-за загара.