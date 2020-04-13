СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН: ⟩ Забытые шедевры «Мосфильма»

Большая руда (1964)

Режиссер: Василий Ордынский

Узнав об измене невесты, парень едет работать на рудник и «дает стране угля», ставя рекорды и являя собой пример героического советского человека. Но фильм отнюдь не о благостной жизни передовиков производства, а о гордыне и стремлении одинокого внутри человека доказать свою значительность любой ценой.

Каждый день доктора Калинниковой (1973)

Режиссер: Виктор Титов

О судьбе известного уральского хирурга и травматолога Гавриила Илизарова, мировое признание к которому пришло за изобретение нового метода сращивания костей, рассказала героиня Ии Саввиной. Врач-мужчина, которого в ЦК партии считали шарлатаном, стал знаменитым именно после этой картины.

Схватка в пурге (1977)

Режиссер: Александр Гордон

Один из лидеров советского проката, собравший в кинотеатрах почти 24 млн зрителей. Главный герой – начальник северной таежной стройки (Леонид Марков) – вступает в противостояние с вооруженными бандитами-рецидивистами (Валентин Гафт и Константин Захаров), захватившими рейсовый автобус. Особую ностальгию вызовут меховые шапки – давно таких не носят. Кстати, с шапками связаны и ярчайшие ляпы фильма.

Старомодная комедия (1978)

Режиссеры: Эра Савельева, Татьяна Березанцева

По одноименной пьесе Алексея Арбузова. История любви двух немолодых людей – кассирши цирка и главного врача санатория (Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров).

Назначение (1980)

Режиссер: Сергей Колосов

Гротескная производственная комедия по пьесе Александра Володина. Андрей Миронов в роли сердечного и мягкого характером начальника учреждения, которому приходится проявлять жесткость.

Незваный друг (1980)

Режиссер Леонид Марягин

Олег Табаков и Олег Даль (это его последняя роль в кино) играют двух друзей, ученых-химиков. Герой Табакова самовлюблен и изворотлив, герой Даля скромен и совестлив, и именно он оказывается перед сложным морально-этическим выбором: его открытие может разрушить карьеру жены.

Охота на лис (1980)

Режиссер: Вадим Абдрашитов

Социальная драма по сценарию Александра Миндадзе, получившая два приза на фестивале в Сан-Ремо: за режиссуру и за лучшую мужскую роль. Владимир Гостюхин сыграл рабочего Белова, увлекающегося спортивной охотой и считающего свою жизнь образцом для подражания. Однажды его избивают подростки, и один из них попадает в колонию. Мысль, что из-за него, вероятно, сломалась чья-то жизнь, лишает Белова покоя.

Рассказ неизвестного человека (1980)

Режиссер: Витаутас Жалакявичюс

Экранизация одноименной повести Чехова с Александром Кайдановским в роли террориста, маскирующегося под слугу в семье сановника, которого собирается убить, и постепенно охладевающий к своей миссии.

Портрет жены художника (1981)

Режиссер: Александр Панкратов

История любви и преодоления бытовой скуки в браке по мотивам рассказа Юрия Нагибина «Берендеев лес». Педагог Нина, жена художника (Валентина Теличкина), чувствуя свою ненужность, пока ее муж (Сергей Шакуров) увлечен рисованием птиц в доме отдыха, однажды заинтересовывается другим мужчиной (в роли соблазнителя – Никита Михалков).

Куколка (1988)

Режиссер: Исаак Фридберг

Двухсерийная психодрама, завоевавшая призы на Берлинском МКФ и фестивале спортивных фильмов во Львове, показывающая оборотную сторону большого спорта. Главная героиня, чемпионка Таня, после серьезной травмы возвращается в обычную школу и вымещает неудачу в карьере на одноклассниках и учительнице. В одной из сцен фильма заключается намек на интимную связь между учеником и учительницей, что прибавило картине эпатажа и откровенности, вырывающейся в те времена наружу из трещин советской империи.