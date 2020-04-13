СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН: ⟩ Забытые шедевры «Мосфильма»

Главная киностудия России «Мосфильм» открыла для просмотра часть своего архива, в котором много всем хорошо известных драм, комедий, военного кино. Мы решили провести ревизию фильмотеки и выбрать для вас замечательные фильмы, которые можно посмотреть онлайн, но не сильно известные, даже позабытые, лишенные идеологической, революционной или военной обертки и рассказывающие преимущественно бытовые истории. Надеемся, просмотр этих фильмов поможет нам не только скоротать вынужденные дни в изоляции, но и лучше понять время, наших родителей и самих себя, пишет Kino-teatr.ru.
Большая руда (1964)
Режиссер: Василий Ордынский
Узнав об измене невесты, парень едет работать на рудник и «дает стране угля», ставя рекорды и являя собой пример героического советского человека. Но фильм отнюдь не о благостной жизни передовиков производства, а о гордыне и стремлении одинокого внутри человека доказать свою значительность любой ценой.
Каждый день доктора Калинниковой (1973)
Режиссер: Виктор Титов
О судьбе известного уральского хирурга и травматолога Гавриила Илизарова, мировое признание к которому пришло за изобретение нового метода сращивания костей, рассказала героиня Ии Саввиной. Врач-мужчина, которого в ЦК партии считали шарлатаном, стал знаменитым именно после этой картины.
Схватка в пурге (1977)
Режиссер: Александр Гордон
Один из лидеров советского проката, собравший в кинотеатрах почти 24 млн зрителей. Главный герой – начальник северной таежной стройки (Леонид Марков) – вступает в противостояние с вооруженными бандитами-рецидивистами (Валентин Гафт и Константин Захаров), захватившими рейсовый автобус. Особую ностальгию вызовут меховые шапки – давно таких не носят. Кстати, с шапками связаны и ярчайшие ляпы фильма.
Старомодная комедия (1978)
Режиссеры: Эра Савельева, Татьяна Березанцева
По одноименной пьесе Алексея Арбузова. История любви двух немолодых людей – кассирши цирка и главного врача санатория (Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров).
Назначение (1980)
Режиссер: Сергей Колосов
Гротескная производственная комедия по пьесе Александра Володина. Андрей Миронов в роли сердечного и мягкого характером начальника учреждения, которому приходится проявлять жесткость.
Незваный друг (1980)
Режиссер Леонид Марягин
Олег Табаков и Олег Даль (это его последняя роль в кино) играют двух друзей, ученых-химиков. Герой Табакова самовлюблен и изворотлив, герой Даля скромен и совестлив, и именно он оказывается перед сложным морально-этическим выбором: его открытие может разрушить карьеру жены.
Охота на лис (1980)
Режиссер: Вадим Абдрашитов
Социальная драма по сценарию Александра Миндадзе, получившая два приза на фестивале в Сан-Ремо: за режиссуру и за лучшую мужскую роль. Владимир Гостюхин сыграл рабочего Белова, увлекающегося спортивной охотой и считающего свою жизнь образцом для подражания. Однажды его избивают подростки, и один из них попадает в колонию. Мысль, что из-за него, вероятно, сломалась чья-то жизнь, лишает Белова покоя.
Рассказ неизвестного человека (1980)
Режиссер: Витаутас Жалакявичюс
Экранизация одноименной повести Чехова с Александром Кайдановским в роли террориста, маскирующегося под слугу в семье сановника, которого собирается убить, и постепенно охладевающий к своей миссии.
Портрет жены художника (1981)
Режиссер: Александр Панкратов
История любви и преодоления бытовой скуки в браке по мотивам рассказа Юрия Нагибина «Берендеев лес». Педагог Нина, жена художника (Валентина Теличкина), чувствуя свою ненужность, пока ее муж (Сергей Шакуров) увлечен рисованием птиц в доме отдыха, однажды заинтересовывается другим мужчиной (в роли соблазнителя – Никита Михалков).
Куколка (1988)
Режиссер: Исаак Фридберг
Двухсерийная психодрама, завоевавшая призы на Берлинском МКФ и фестивале спортивных фильмов во Львове, показывающая оборотную сторону большого спорта. Главная героиня, чемпионка Таня, после серьезной травмы возвращается в обычную школу и вымещает неудачу в карьере на одноклассниках и учительнице. В одной из сцен фильма заключается намек на интимную связь между учеником и учительницей, что прибавило картине эпатажа и откровенности, вырывающейся в те времена наружу из трещин советской империи.
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