ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

Просмотрев послужной список 50 актеров, сайт Guarantorloans.com выяснил, кому чаще всего доставались роли отрицательных персонажей. В результате первое место в списке занял Роберт Де Ниро, который 19 раз появлялся на экране в образе злодея. Среди его проектов — «Крестный отец 2», «Славные парни», «Приключения Рокки и Буллвинкля», «Неприкасаемые».