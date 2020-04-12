Вс, 12.04.2020

ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

Robert De Niro Joker (2019)

ФОТО: Cap/rfs/Image Supplied By Capital Pictures

Просмотрев послужной список 50 актеров, сайт Guarantorloans.com выяснил, кому чаще всего доставались роли отрицательных персонажей. В результате первое место в списке занял Роберт Де Ниро, который 19 раз появлялся на экране в образе злодея. Среди его проектов — «Крестный отец 2», «Славные парни», «Приключения Рокки и Буллвинкля», «Неприкасаемые».

На втором месте оказался Петер Стормаре, 17 раз сыгравший негодяев, включая роли в фильмах «Константин» и «Плохие парни 2», сериале «Побег». Замыкает тройку лидеров Рон Перлман — у него 16 ролей злодеев, включая появление в комедии «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» и боевике «Блэйд 2».

В целом список выглядит следующим образом:

  • Роберт Де Ниро — 19;
  • Петер Стормаре — 17;
  • Рон Перлман — 16;
  • Тим Карри — 15;
  • Джеймс Вудс — 15;
  • Винни Джонс — 14;
  • Гари Олдман — 14;
  • Кристофер Уокен — 14;
  • Малкольм МакДауэлл — 14;
  • Сэмюэл Л. Джексон — 13;
  • Аль Пачино — 13;
  • Уиллем Дефо — 12;
  • Брюс Пэйн — 11;
  • Кевин Спейси — 11;
  • Эд Харрис — 11;
  • Лив Шрайбер — 11;
  • Питер Грин — 10;
  • Джон Малкович — 10;
  • Кристоф Вальц — 9;
  • Джон Траволта — 9;
  • Винсент Д’Онофрио — 9;
  • Роберт Патрик — 9;
  • Брайан Стил — 9;
  • Кифер Сазерленд — 9;
  • Марк Стронг — 9;
  • Майкл Шеннон — 9;
  • Уильям Фихтнер — 9;
  • Кевин Бейкон — 9;
  • Бенисио дель Торо — 8;
  • Аль Леонг — 8;
  • Кевин Дюран — 8;
  • Стив Бушеми — 8;
  • Майкл Уинкотт — 8;
  • Джонни Депп — 8;
  • Вуди Харрельсон — 8;
  • Майкл Китон — 8;
  • Эрик Робертс — 8;
  • Бен Кингсли — 8;
  • Пауэрс Бут — 7;
  • Уильям Форсайт — 7;
  • Дэнни Трехо — 7;
  • Джош Бролин — 7;
  • Гай Пирс — 7;
  • Рэй Лиотта — 7;
  • Брюс Уиллис — 7;
  • Джим Керри — 7;
  • Майкл Рукер — 7;
  • Сигурни Уивер — 7;
  • Хавьер Бардем — 7;
  • Сэм Рокуэлл — 7.

Подсчет проводился на основе данных онлайн-базы IMDb и страницы Wikipedia, посвященной экранным злодеям. При этом учитывались все проекты с участием актеров, включая мультсериалы.

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