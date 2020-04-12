Константин Богомолов готовит сериал о карантине

Screenlife — технология захвата экрана, при которой происходящее разворачивается на экране телефона или монитора компьютера. Таким образом, зрители видят и слышат все, что и главный герой, включая клики мыши и запущенные приложения. Важную роль в данном случае играет веб-камера, записывающая лица актеров.

«Проект „Безопасные связи“ — это прежде всего история о том, что карантин не повод останавливать жизнь и ждать, когда же „все это закончится“, а возможность почувствовать: то, что происходить сейчас, — это и есть жизнь. И у нас есть возможность прожить ее максимально интересно. Создать что-то новое и по-настоящему познакомиться с собой и людьми вокруг», — рассказывает продюсер Ирина Сосновая.