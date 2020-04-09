Эксперимент удался! Фильмы, где опыты зашли слишком далеко

1. Коматозники

Группа студентов-медиков решает проникнуть в самую тайну небытия, поочерёдно вводя друг друга в состояние клинической смерти — пока побочные эффекты эксперимента не начинают угрожать их жизням.

2. Новая эра Z

Война миров не закончилась. Планету поразил страшный вирус. На людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда — второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом.

Они — ключ к созданию спасительной вакцины. Поэтому их держат в специальном бункере, оберегая от контактов с внешним миром. Но однажды ситуация выходит из-под контроля.