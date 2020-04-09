Эксперимент удался! Фильмы, где опыты зашли слишком далеко

Представляем вам ТОП-5 впечатляющих фильмов об экспериментах!
1. Коматозники
Группа студентов-медиков решает проникнуть в самую тайну небытия, поочерёдно вводя друг друга в состояние клинической смерти — пока побочные эффекты эксперимента не начинают угрожать их жизням.
2. Новая эра Z
Война миров не закончилась. Планету поразил страшный вирус. На людей стали нападать инфицированные особи, поставив человечество на грань исчезновения. Единственная надежда — второе поколение зараженных, опасных, но обладающих феноменальным, более высоким, чем у людей, интеллектом.Они — ключ к созданию спасительной вакцины. Поэтому их держат в специальном бункере, оберегая от контактов с внешним миром. Но однажды ситуация выходит из-под контроля.
3. Области тьмы
Нью-йоркский писатель Эдди, желая преодолеть чёрную полосу в жизни, принимает засекреченный препарат под названием NZT. Таблетка выводит мозг парня на работу в нереальной мощности. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди, за короткий срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных эффектов препарата. А когда пытается найти других NZT-гениев, чтобы понять, как можно справиться с этим пристрастием, он узнает страшную правду…
4. Морган
Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от ужасной катастрофы.
На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чье существование само по себе является опасной тайной.
5. Кожа, в которой я живу
Гений пластической хирургии д-р Ледгард, путем дерзких генетических экспериментов создавший искусственную человеческую кожу, ведет охоту на подонка, который много лет назад изнасиловал его дочь. Жестокость его мести не знает предела…