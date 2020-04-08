Бикович, Петров, Козловский: у кого больше? Какие гонорары у секс-символов российского кино?

По словам инсайдеров, гонорар за одну актерскую смену Милоша на фильме «Холоп» составлял 420 тысяч рублей (5000 евро). Учитывая, что съемочный процесс длился 39 дней, за полтора месяца работы он заработал почти 16 миллионов рублей (почти 200 тысяч евро), пишет «Светская Хроника».

«В сербской газете написали, что я заработал за день три миллиона долларов. Я! А не кино! За день! Я им говорю: «Вы что, ребята, хотите, чтобы меня похитили в Белграде?»

Таких гонораров не было даже у Александра Петрова! В 2019 году он получал 250 тысяч рублей (3000 евро) за одну актерскую смену. Хотя на тот момент Петров уже был востребованным актером, снимался у знаменитых режиссеров. За ним закрепился статус настоящего секс-символа.

Александр Петров ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

В начале карьеры Александр Петров поставил себе цель: сделать свое имя настоящим брендом.

Вместе с агентом Екатериной Корниловой они разработали целую стратегию для повышения узнаваемости. Актер соглашался участвовать только в качественных проектах, пускай и на вторых ролях. Тогда у Петрова была комната в общежитии. Он был готов хвататься за любую возможность, но Екатерина была непреклонна.

«Маркетинг очень важен, – говорит доцент ВГИК Нина Ромодановская, – Что он говорит, что он делает, не зря многие актеры занимаются благотворительностью, потому что это работает на имидж. Беспорядочное творчество ни к чему хорошему не приводит».

До Петрова и Биковича главной звездой российского кино был Данила Козловский. Ведущие роли в самых кассовых фильмах исполнял именно он: «Легенда номер 17», «Экипаж» и даже американские сериалы «Академия Вампиров» и «Викинги».

Данила Козловский ФОТО: HO/AFP

«Я смотрю потрясающий сериал «Викинги», – говорит певица Зиверт, –Козловский там сыграл в последнем сезоне очень прекрасную роль, он потрясающе там выглядит! За это ему отлетает респект, поэтому я выбираю его»!

Данила Козловский входит в десятку самых высокооплачиваемых актёров России. По данным СМИ, его годовой доход составляет почти сто миллионов рублей. Долгое время он сохранял первенство по востребованности, однако сам относился к этому с определённой философией: «Не считаю себя первым. Просто я всегда понимал особенность нашей индустрии, в которой актерский век короток. В России необходимо постоянно меняться, чтобы двигаться дальше», – говорит актёр.

Бикович, Козловский и Петров – абсолютные фавориты, однако критику, в том числе необъективную, актёры получают в свой адрес не реже, чем слова похвалы.

Юрий Лоза на своей странице в Фейсбуке иронично отметил: «Толпы страждущих обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звёздные роли и добьются славы. Наивные, они всё еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время, — это «Отелло», «Геракл», «Гулливер», «Илья Муромец» и «Лев Яшин», — и на все эти главные роли уже утверждён Александр Петров».

Коллеги из шоу-бизнеса считают, что успех этих артистов заслуженный: «Ребята, которые попадают на ту или иную волну, люди, которые становятся и забирают внимание публики, достойны. Потому что, я считаю, вообще моя уверенность в том, что всё на своем месте всегда. Единственное, насколько долго это протянется, зависит не от нас», – уверен певец Бурито.

Однако в шоу-бизнесе «незаменимых» нет. Типажные актеры приедаются зрителю, их оттесняют более молодые, рвущиеся к славе артисты. Тогда волна популярности идёт на спад. Как это случилось, например, с Сергеем Безруковым.

«Могу ли я сказать, что они более талантливы, чем другие? Нет, я так не скажу. Но их кто-то распиарил, – говорит актриса Антонина Буракова, – Конечно, за каждым актером стоит продюсер, пиарщик, кто-то, кто очень вкладывает в этого актера, раскручивает их. Ничто не вечно. Время Козловского уже прошло. Знаете, за что я его уважаю? За то, что он это осознал и ушел в режиссуру».