Джоан Роулинг переболела коронавирусом: заявление писательницы

Одна из самых известных писательниц мира и автор культовых фантастических романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг убеждена, что переболела коронавирусом, передает Сегодня.
Но, тест она не делала и к медикам за помощью не обращалась. Отметим, что от пандемии уже пострадали более миллиона человек по всему миру, не обошла стороной болезнь и многих знаменитостей.
Британская автор разместила на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказала об инфицировании коронавирусом.
Джоан Роулинг призналась, что курс лечения прошла дома под наблюдением супруга, у которого есть медицинское образование. Он дал ей несколько советов, которые сняли респираторные симптомы заболевания. Джоан утверждает, что выздоровела и такой способ лечения помог ей.
Роулинг также поделилась с поклонниками видео, на котором врач демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом.
Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020