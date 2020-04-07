Джоан Роулинг переболела коронавирусом: заявление писательницы

Но, тест она не делала и к медикам за помощью не обращалась. Отметим, что от пандемии уже пострадали более миллиона человек по всему миру, не обошла стороной болезнь и многих знаменитостей.

Британская автор разместила на своей странице в Twitter сообщение, в котором рассказала об инфицировании коронавирусом.

Джоан Роулинг призналась, что курс лечения прошла дома под наблюдением супруга, у которого есть медицинское образование. Он дал ей несколько советов, которые сняли респираторные симптомы заболевания. Джоан утверждает, что выздоровела и такой способ лечения помог ей.

Роулинг также поделилась с поклонниками видео, на котором врач демонстрирует технику дыхания для людей, которые заражены коронавирусом.