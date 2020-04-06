55-летняя Моника Беллуччи с обнаженными ногами снялась для известного глянца

Для издания 55-летняя звезда приняла участие в довольно откровенных съемках, в которых продемонстрировала свою роскошную фигуру.
На одном из фото Беллуччи сексуально позировала лежа на диване в черной рубашке, колготках и туфлях на высоких каблуках, тем самым продемонстрировал стройные ноги.
В интервью изданию Моника отметила, что она поддерживает движение против притязаний #metoo.
Женщины чувствуют себя свободнее. Они могут говорить громче о том, что их волнует. Изменения приходят постепенно. Но в то же время я не считаю, что мы должны бороться с мужчинами. Думаю, нам стоит найти общие точки соприкосновения, потому что они нужны нам, а мы нужны им,
- рассказала Беллуччи.
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Также звезда поделилась своими бьюти-секретами, которые помогают ей иметь такую роскошную форму.
"Я люблю заниматься пилатесом, плавать в бассейне. Насчет лица, я просто пользуюсь кремом и делаю легкий макияж", - призналась актриса.