55-летняя Моника Беллуччи с обнаженными ногами снялась для известного глянца

Женщины чувствуют себя свободнее. Они могут говорить громче о том, что их волнует. Изменения приходят постепенно. Но в то же время я не считаю, что мы должны бороться с мужчинами. Думаю, нам стоит найти общие точки соприкосновения, потому что они нужны нам, а мы нужны им,