Впервые на ТВ: ТНТ покажет сразу два сезона сериала «Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым
20 апреля на ТНТ начнется показ сериала «Бывшие» — драмы о непростых отношениях зависимых людей. Сразу за первым сезоном в эфир телеканала выйдет и второй, ранее не показанный на телевидении.
Снял сериал режиссер Иван Китаев («Универ», «Как я встретил вашу маму»), сценарий писали Алексей Троцюк («Вне игры»), а также Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов и Екатерина Суровцева, которые работали психологами в ведущих столичных клиниках реабилитации.
Трейлер сериала смотрите ниже!