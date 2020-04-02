ТОП-6 научно-фантастических сериалов для любителей необычного

Ладья

Сюжет: сверхспособности – это не только героизм, но и проблемы со спецслужбами. Мифанви Томас в комплекте с суперсилой досталась амнезия: однажды проснувшись в парке среди трупов, она вынуждена выяснять, кто запустил цепь таинственных убийств.

Хранители

Сюжет: действие "Хранителей" происходит в альтернативной реальности. Мстители в масках, которых раньше считали героями, оказались вне закона из-за их насильственных методов. В 1985 году Эдриан Вайдт, ранее известный как Озимандия, устроил поддельную атаку на Нью-Йорк при помощи инопланетянина, похожего на кальмара, вследствие чего погибли миллионы людей, что заставило страны работать вместе против общей угрозы и предотвратить ядерный холокост.

Первые

Сюжет: 2033 год. На старте первой пилотируемой миссии на Марс "Провиденс-1" происходит авария. Экипаж гибнет. Отстраненный от командования незадолго до полета командир экипажа Том Хэгерти, переживает катастрофу. В обществе испытывающем проблемы продолжаются бурные дискуссии о целесообразности колонизации планет. Руководитель коммерческой миссии Лэз Инграм предлагает Тому принять командование "Провиденс-2".

Темные материи (Темные начала)

Сюжет: история Лиры начинается в Оксфорде, где она живет под присмотром своего дяди, лорда Азриэла. Она ведет уединенную жизнь в окружении учителей и студентов. Когда судьба столкнет ее с загадочной миссис Колтер, девочка отправится в опасное и полное приключений путешествие в Лондон, а затем и на Северный полюс.

Сумеречная зона

Сюжет: однажды мальчик нашел загадочный объект – устройство, способное показывать увлекательные, но страшные истории. Каждый рассказ оказывал влияние на сознание, формируя его личность в процессе взросления. Годы спустя выросший герой становится Рассказчиком и решает открыть миру возможности таинственного устройства. Но выполнить затею оказывается не так просто, поскольку объект работает в специфическом измерении, недоступном многим людям – сумеречной зоне.

Мир Дикого Запада