Сериал «Ключи Локков» продлили на второй сезон

Netflix принял решение продлить фэнтезийный сериал «Ключи Локков» на второй сезон. Дата премьеры нового сезона пока не сообщается. Шоураннерами продолжения выступят работавшие и над дебютным сезоном Мередит Аверилл («Призраки дома на холме») и Карлтон Кьюз («Остаться в живых»).
Первый сезон «Ключей Локков» получил достаточно средние оценки критиков. Возможно, что это связано с тем, насколько далеко сериал ушел от комиксов, по мотивам которых он снят. До Netflix сериал по комиксам Джо Хилла пытались поставить Fox и Hulu, но отказались из-за мрачной атмосферы комиксов, не подходящей для семейной аудитории.
Netflix сохранил сюжетную завязку. Муж Нины Локк был убит, после чего она с тремя детьми переезжает в семейный особняк, чтобы начать жизнь с чистого листа. Вскоре дети обнаруживают, что по всему дому спрятаны магические ключи.
Но создатели сериала сильно сместили акценты, в результате чего получилось типичное подростковое фэнтези в стиле «Очень странных дел» или «Леденящих душу приключений Сабрины». В оригинальных же комиксах и мистики в сюжете было больше, и она тесно переплеталась с психологическими проблемами, возникшими у героев после смерти главы семейства. Например, Нина в комиксах топит горе в алкоголе, на фоне чего оставляет детей без должного внимания. Но такая история действительно не подходит для семейной аудитории, поэтому из сериала тема алкоголизма была практически полностью исключена.