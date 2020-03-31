Вт, 31.03.2020

Сериал «Ключи Локков» продлили на второй сезон

ФОТО: Netflix

Netflix принял решение продлить фэнтезийный сериал «Ключи Локков» на второй сезон. Дата премьеры нового сезона пока не сообщается. Шоураннерами продолжения выступят работавшие и над дебютным сезоном Мередит Аверилл («Призраки дома на холме») и Карлтон Кьюз («Остаться в живых»).

Первый сезон «Ключей Локков» получил достаточно средние оценки критиков. Возможно, что это связано с тем, насколько далеко сериал ушел от комиксов, по мотивам которых он снят. До Netflix сериал по комиксам Джо Хилла пытались поставить Fox и Hulu, но отказались из-за мрачной атмосферы комиксов, не подходящей для семейной аудитории.

Netflix сохранил сюжетную завязку. Муж Нины Локк был убит, после чего она с тремя детьми переезжает в семейный особняк, чтобы начать жизнь с чистого листа. Вскоре дети обнаруживают, что по всему дому спрятаны магические ключи.

Но создатели сериала сильно сместили акценты, в результате чего получилось типичное подростковое фэнтези в стиле «Очень странных дел» или «Леденящих душу приключений Сабрины». В оригинальных же комиксах и мистики в сюжете было больше, и она тесно переплеталась с психологическими проблемами, возникшими у героев после смерти главы семейства. Например, Нина в комиксах топит горе в алкоголе, на фоне чего оставляет детей без должного внимания. Но такая история действительно не подходит для семейной аудитории, поэтому из сериала тема алкоголизма была практически полностью исключена.

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