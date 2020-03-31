Сериал «Ключи Локков» продлили на второй сезон

Первый сезон «Ключей Локков» получил достаточно средние оценки критиков. Возможно, что это связано с тем, насколько далеко сериал ушел от комиксов, по мотивам которых он снят. До Netflix сериал по комиксам Джо Хилла пытались поставить Fox и Hulu, но отказались из-за мрачной атмосферы комиксов, не подходящей для семейной аудитории.

Netflix сохранил сюжетную завязку. Муж Нины Локк был убит, после чего она с тремя детьми переезжает в семейный особняк, чтобы начать жизнь с чистого листа. Вскоре дети обнаруживают, что по всему дому спрятаны магические ключи.