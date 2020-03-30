Финал «Анатомии страсти» состоится на четыре недели раньше срока

Как передает The Hollywood Reporter, телеканал ABC решил полностью остановить производство сериала «Анатомия страсти» в связи с пандемией коронавируса. В этой связи было официально объявлено, что эпизод «Сделай веселое лицо», выход которого состоится 9 апреля, станет последним в рамках 16 сезона. Таким образом, текущий сезон ограничится лишь 21 серией вместо запланированных 25. Изначально финальный эпизод 16 сезона должен был выйти в начале мая.

Работа над «Анатомией страсти» была прервана еще в середине марта. Продюсеры надеялись возобновить производство спустя две недели, но ухудшение ситуации с коронавирусом вынудило ABC отказаться от идеи доснять оставшиеся эпизоды. Ранее сериал был продлен на 17 сезон, и ожидалось, что работа над ним начнется в июле, но теперь эти планы тоже находятся под вопросом. Кроме того, создателям придется поломать голову над тем, как завершить сюжетные линии, намеченные в 16 сезоне.