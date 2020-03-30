«Король тигров» стал самым популярным сериалом по версии критиков и зрителей
Подлинная история обошла по популярности придуманные.
По данным Rotten Tomatoes, вышедший на Netflix документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» имеет рейтинг 97% «свежести» у критиков и 94% зрительского рейтинга. Это самые высокие показатели у сериала за последнее время.
По популярности «Король тигров» обошел третий сезон «Грешницы» и третий сезон «Озарка». Кроме того, в настоящее время он расположился на первом месте в списке самых просматриваемых сериалов Netflix и не покидал десятку ни разу с момента выхода.
Таким успехом «Король тигров» обязан главному герою — королю тигров Джо Шрибвогелю по прозвищу Экзотик. Как сам себя характеризует Джо Экзотик — гей-реднек с пушкой, он был владельцем самого крупного частного зоопарка в Оклахоме. Долгое время Экзотик жил в свое удовольствие, вел весьма нездоровый образ жизни и наслаждался многочисленными любовными связями. Но его бизнес вознамерилась разрушить зоозащитница Кэрол Баскин. Чтобы навсегда прекратить ее попытки закрыть зоопарк, Джо Экзотик заказал убийство надоедливой активистки. В результате герой оказался в тюрьме за организацию убийства и жестокое обращение с животными.