«Король тигров» стал самым популярным сериалом по версии критиков и зрителей

По данным Rotten Tomatoes, вышедший на Netflix документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» имеет рейтинг 97% «свежести» у критиков и 94% зрительского рейтинга. Это самые высокие показатели у сериала за последнее время.

По популярности «Король тигров» обошел третий сезон «Грешницы» и третий сезон «Озарка». Кроме того, в настоящее время он расположился на первом месте в списке самых просматриваемых сериалов Netflix и не покидал десятку ни разу с момента выхода.