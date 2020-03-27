Вот она – самая крепкая пара Голливуда. Уже догадываешься, кто это?

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Супруга старше мужа на 12 лет, но это не мешает им быть счастливыми и воспитывать двух деток: дочь Лолу Иолани (11 лет) и сына Накоа-Вульфа Манакауапо Намакеаха (9 лет).

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Джейсон впервые увидел жену, когда ему было 8 лет в комедийном сериале «Шоу Кросби». Тогда он и влюбился в нее.

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В 2005 году 26-летний Джейсон и 38-летняя Лиза, встретились. В 2007 году у них родилась дочь.

Пара поженилась только 2 года назад.