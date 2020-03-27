Заботится о детях и ворует деньги: смотри трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом

Умный и харизматичный Фрэнк Тассон уже много лет заботится о школьниках Лонг-Айленда. Его подопечные с легкостью поступают в лучшие университеты страны, а от родителей и фондов в бюджет льются рекой многомиллионные суммы. Газеты пестрят его фотографиями в компании со знаменитыми политиками и спортсменами, да и сам он ведет исключительно роскошный образ жизни. Но стоит только позволить своим секретам стать достоянием общественности, и его безупречная репутация может рассыпаться как карточный домик, ведь благородная миссия совершенно не мешала Фрэнку успешно тратить общий бюджет на свои собственные нужды.