Вместо фестиваля: помещение Каннского дворца отдали бездомным на время карантина

Сотрудница мэрии Канн поделилась, что такое решение было принято для соблюдения карантина, поскольку сейчас людям запрещено находиться на улице. Если французы могут пережить карантин в своих домах (их 67 миллионов), то бездомным (12 миллионов) некуда деваться. Есть опасения, что коронавирус может иметь большое влияние на бездомных, ведь они не имеют доступа к надлежащей санитарии.