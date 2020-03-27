Вместо фестиваля: помещение Каннского дворца отдали бездомным на время карантина

Пока Каннский кинофестиваль ждет своих гостей в середине лета, а не в мае, помещение под событие временно решили отдать бездомным и беспризорным животным. Такие меры применили на время активного распространения вспышки Covid-19 во Франции.
Сотрудница мэрии Канн поделилась, что такое решение было принято для соблюдения карантина, поскольку сейчас людям запрещено находиться на улице. Если французы могут пережить карантин в своих домах (их 67 миллионов), то бездомным (12 миллионов) некуда деваться. Есть опасения, что коронавирус может иметь большое влияние на бездомных, ведь они не имеют доступа к надлежащей санитарии.
В издании France 24 сообщают, что всем, кто заходит внутрь Каннского дворца, измеряют температуру. Каждую ночь там остаются на ночлег 50-70 человек. Бездомным предоставили все необходимое для ночлега: раскладные кровати, которые размещены на минимум 2 метра друг от друга, душевые кабины, кухни, обведенное пространство с телевизором и играми и даже четыре будки для бездомных собак.
Мы знаем, что собаки ценны для людей, которые живут на улицах,
– сказал Доминик Од Лассет, чиновник в Каннской ратуше.