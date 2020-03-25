Назван фильм с наибольшим количеством ругательств

В вышедшей в 2013-м картине с Леонардо Ди Каприо в главной роли насчитали 715 ругательств. На втором месте — «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером. В криминальной драме 2019 года нашли 646 бранных слов. На третьей строчке с 606 ругательствами оказался еще один фильм Скорсезе — выпущенное в 1995-м «Казино» с Робертом Де Ниро в главной роли.