Эль Фаннинг знакомится с российским дворянством в трейлере комедийного сериала «Великая»

Несмотря на то, что выход некоторых сериалов, в том числе и нового эпизода "Друзей", переносится из-за эпидемии коронавируса, новые проекты все же появятся этой весной. Стриминговая платформа Hulu порадовала зрителей трейлером мини-сериала, премьера которого запланирована на май этого года.

Сюжет сериала "Великая", продюсерами которого стали Тони Макнамара ("Фаворитка") и Эль Фаннинг, разворачивается вокруг юной Софии Фредерики Августы Ангальт-Цербетской, которая приезжает из Германии в Россию, чтобы вступить в брак с императором Петром III. Однако она быстро списывает его со счетов и становится великой правительницей, более известной как Екатерина II.