Итальянская актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно уносит жизни людей. Болезнь не обходит никого. Уже не одна звезда шоу-бизнеса пострадала от этого недуга. Вчера, 23 марта, на 90-м году ушла из жизни Лючия Бозе, которая была популярной актрисой в 1950-х годах. О смерти сообщил ее сын на страницах в Твиттере и Инстаграме.

Лючия Бозе родилась в 1931 году в Милане. В 1950 году состоялся ее кинодебют в фильме Жузеппе Де Сантис "Нет мира под оливами". Также сыграла в фильмах "Хроника одной любви" и "Дама без камелий". Лючия Бозе поражала своим экстравагантным имиджем на кинофестивалях. В испанском городе Турегано в 2000 году она открыла первый в мире Музей ангелов. За время карьеры Лючия успела сыграть в семи фильмах, которые принесли ей известность.