Большие надежды: самые перспективные молодые актрисы Голливуда
Кто же может стать лауреатом премии Американской киноакадемии не в 2020-м, а, скажем, в 2030-м? Представляем вам свою версию – список подающих самые большие надежды актрис Голливуда!
Ангури Райс, 18 лет
Неудивительно, что Ангури избрала для себя кинокарьеру: ее отец — режиссер Джереми Райс, а мать — сценарист Кэти Райс. Таким образом, молодая актриса попросту продолжила семейное дело. Ангури вместе с родителями живет в Мельбурне, однако много времени проводит в США — на съемках.
Первый крупный проект с ее участием вышел четыре года назад — австралийский апокалиптический триллер «Последние часы». Но весь мир заговорил о юной Ангури после ее роли в фильме Шейна Блэйка «Славные парни». Партнерами Райс по ленте стали Райан Гослинг и Рассел Кроу, пишет Сплетник.
Канны, съемки в блокбастерах... Что-то нам подсказывает, что эта юная актриса прочно закрепится в Голливуде!
Аня Тейлор-Джой, 23 года
Карьера Ани стартовала главной ролью в триллере «Ведьма». Картина получила множество прекрасных отзывов критиков. В наше время, когда зрители видели уже примерно все, что возможно, трудно создать по-настоящему страшный фильм, но режиссеру Роберту Эггерсу с командой это удалось. Жюри кинофестиваля Sundance за такую работу признало Эггерса лучшим режиссером года. Интересно, что Тейлор-Джой стала первой актрисой, которую постановщик пробовал на роль в этой картине.
Ее роли в фильмах «Морган», «Барри» и «Сплит» также не остались без внимания. Аня была номинирована на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда».
Милли Бобби Браун, 15 лет
Милли Бобби Браун — британо-американская актриса и модель, родившаяся в Испании и выросшая в Великобритании.
Восходящая звезда мирового кинематографа Милли Бобби Браун приобрела популярность благодаря съёмкам в сериале «Очень странные дела». За сравнительно недолгую творческую биографию Милли уже покорила сердца миллионов зрителей. К слову, она стала самой молодой персоной из включенных в список влиятельных людей мира по версии журнала TIME.
В свои 15 лет, Браун уже является селебрити А-листа, почетной гостьей всех мероприятий и перспективной актрисой.
Зои Дойч, 24 года
Американская киноактриса, получившая известность после выхода фильма «Академия вампиров». Сегодня фильмография молодой артистки пополнилась главными ролями в проектах «Дедушка легкого поведения», «Почему он?», «Взрослые игры», «За пропастью во ржи» и других.
Будущая звезда экрана родилась в центре мировой киноиндустрии Лос-Анджелесе 10 ноября 1994 года. По национальности Зои американка. Родители девушки занимают не последнее место в Голливуде. Отец - кинорежиссер Говард Дойч, получивший в 2003 году премию за вклад в американский кинематограф, известен зрителям работой над эпизодом «Байки из склепа». Мать - Лиа Томпсон, голливудская актриса, получившая популярность благодаря ролям в кинолентах «Челюсти 3», «Назад в будущее».
В начале 2013 года Зои Дойч утвердили на главную роль Розы Хэзевей в фантастической киноленте «Академия вампиров», снятой режиссером Марком Уотерсом по роману американской писательницы Райчел Мид.
В начале 2016 года на экраны кинотеатров вышла новая комедия «Дедушка легкого поведения», в которой Зои Дойч снялась в главной роли. Партнерами по съемочной площадке молодой актрисы стали Зак Эфрон, Роберт де Ниро, Обри Плаза.
Зендая, 22 года
Девушка с детства сотрудничает с компанией «Дисней», снимается в фильмах, записывает саундтреки. Известность пришла к Зендае после выхода в прокат картины «Человек-паук: Возвращение домой».
С детства актриса влюблена в театр, поэтому ничего удивительного в том, что Зендая попала в студенческую театральную программу, нет. Девушка участвовала в постановках с детского возраста, позже помогала родителям рассаживать гостей, реализовывала лотерейные билеты.
Профессиональная биография Зендаи началась с карьеры модели. Прорывом для кинокарьеры Зендаи стала работа в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Актрису утвердили на роль одноклассницы главного героя Питера Паркера (Том Холланд). Съемки стартовали летом 2016 года, на территории Джорджии.
Девушка не употребляет в пищу мясо и считает себя вегетарианкой. Постоянно занимается спортом для поддержания фигуры в форме. Помимо съемок в фильмах и записи синглов, уделяет время дизайну молодежной одежды и написанию книг.