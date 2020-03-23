Не помеха! 11 знаменитостей с физическими недостатками, которые не помешали им на пути к славе

Какого цвета глаза у Милы Кунис? А сколько пальцев на ногах у Кейт Хадсон? Вы могли не замечать, но у многих звезд есть очень интересные особенности тела, которые они совсем не скрывают.
1. Каролина Куркова
Чешская модель несколько лет была «ангелом» Victoria’s Secret — одной из главных представительниц бренда. Этой чести удостаиваются далеко не все девушки, даже долгое время работающие в компании.
Секрет успеха Каролины не только во внешних данных. Она также очень уверена в себе и влюбляет в себя окружающих. Но эта уверенность далась Каролине непросто: с самого детства ее дразнили «жирафом», «большеротиком» и «дылдой». К тому же в детстве будущая модель перенесла операцию, после которой у девушки не осталось пупка в привычном его виде. Подробностей Каролина не рассказывает, но есть предположения, что ей удалили пупочную грыжу.
2. Меган Фокс
Красавица, которая довела себя до совершенства с помощью пластических хирургов, не может исправить одну свою особенность.
Меган родилась с брахидактилией — аномалией пальцев на руках. Из-за особенностей развития большие пальцы на руках актрисы слишком короткие, а ногти выросли как будто наполовину.
3. Пэрис Хилтон
Не сумев справиться с недостатком с помощью пластических хирургов, Пэрис решила обратить его себе на благо и сделала это своей «фишкой». Пэрис нашла свой ракурс и старательно отрабатывает его на всех фотографиях. Журналисты гадают, что же послужило причиной такого заметного обвисания верхнего века.
Большинство сходится во мнении, что провисание стало результатом неудачно проведенной блефаропластики. Ситуацию усугубляют цветные контактные линзы, которые Пэрис постоянно носит. Она уже много лет не изменяет голубым линзам, но ее натуральный цвет глаз — карий.
4. Дженнифер Гарнер
Знаменитая актриса Дженнифер Гарнер, бывшая жена актера Бена Аффлека и мать его детей, всегда отличалась завидной внешностью.
Но не все в курсе, что у нее есть небольшой изъян: ее мизинец лежит на пальце рядом. Из-за этого она испытывает некоторые трудности с подбором обуви, но внешне такой изъян ее ничуть не портит.
5. Опра Уинфри, Холли Берри и Кейт Хадсон
Представьте себе, но шестипалость, оказывается, не редкость в Голливуде. Например, у Холли Берри есть дополнительный мизинец на правой ноге, а у ее коллеги Кейт Хадсон — на левой, и актрисы ничуть не переживают по этому поводу!
У телеведущей Опры Уинфри тоже была такая особенность, но она решилась на операцию по удалению лишнего пальца, так как с возрастом ей стало все труднее носить закрытую обувь.
6. Мила Кунис, Кейт Босуорт, Джейн Сеймур, Деми Мур
Миллионы людей по всему миру мечтают обладать таким необычным цветом глаз, как у этих звезд.
Дело в том, что Мила Кунис, Кейт Босуорт, Джейн Сеймур, Деми Мур живут с гетерохромией радужки глаз, если простыми словами, у них разного цвета глаза. В Средневековье, кстати, за такую особенность сжигали на костре, так как это считалось признаком чародейства, но сейчас это красивейшая особенность, которая придает изюминку внешности.
7. Дензел Вашингтон
Популярный актер Дензел Вашингтон не зря попал в наш рейтинг. Присмотритесь на фото: у него кривой мизинец на руке. Еще в юности, во время игры в баскетбол, он сломал палец, но не захотел обращаться к врачу, из-за чего кость срослась неправильно. Тем не менее, будущий актер мужественно перенес боль без помощи медиков. Не удивительно, что Вашингтон всегда играет на экране самых отважных и характерных персонажей.
8. Винс Вон
Популярный актер Винс Вон также имеет небольшой физический недостаток: когда ему было 17 лет, он попал в аварию, из-за чего потерял верхнюю фалангу правого большого пальца. Но сделать успешную карьеру и стать любимцем женщин это ему не помешало.
9. Тильда Суитон
Знаменитая британская актриса Тильда Суинтон имеет очень необычную особенность: у нее так называемая полимастия. Этот диагноз означает наличие еще одной пары сосков.
Тем не менее, это, судя по ранним интервью Тильды, не приносит ей дискомфорт и не мешает чувствовать себя сексуальной. По понятным причинам, фото этого изъяна мы публиковать не будем.
10. Гейтен Матараццо
Благодаря успеху «Очень странных дел» Гейтен Матараццо, исполнивший в сериале одну из главных ролей, стал всеобщим любимцем. Недавно он снова приковал к себе внимание публики, рассказав о своем редком генетическом недуге.
Это то, отчего вы рождаетесь без ключиц. У меня их совсем нет. Это отражается на строении лица, черепа и зубов. Вот почему у меня нет зубов. То, что вы видите, — это лишь имитация. Мне предстоит очень много операций,
— рассказал Гейтен.
Генетическое расстройство Гейтена сказывается на его речи. Создатели «Очень странных дел», братья Дафферы, обыграли речевые особенности мальчика, сделав их частью образа Дастина.
11. Певица Кеша
Американкая певица и автор песен Кеша Роуз Себерт, известная как просто Кеша, родилась с хвостом. И это не шутка - редкий рудимент действительно встречается у некоторых людей. Дефект, являющийся продолжением копчика, был удален сразу при рождении.
Однако в одном из интервью Кеша в штуку выразила сожаление по этому поводу, заявив, что скучает по своему крошечному хвостику.