Не помеха! 11 знаменитостей с физическими недостатками, которые не помешали им на пути к славе

1. Каролина Куркова

Чешская модель несколько лет была «ангелом» Victoria’s Secret — одной из главных представительниц бренда. Этой чести удостаиваются далеко не все девушки, даже долгое время работающие в компании.

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Секрет успеха Каролины не только во внешних данных. Она также очень уверена в себе и влюбляет в себя окружающих. Но эта уверенность далась Каролине непросто: с самого детства ее дразнили «жирафом», «большеротиком» и «дылдой». К тому же в детстве будущая модель перенесла операцию, после которой у девушки не осталось пупка в привычном его виде. Подробностей Каролина не рассказывает, но есть предположения, что ей удалили пупочную грыжу.

ФОТО: mavrixphoto.com / mavrixphoto.com

2. Меган Фокс

Красавица, которая довела себя до совершенства с помощью пластических хирургов, не может исправить одну свою особенность.

ФОТО: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Меган родилась с брахидактилией — аномалией пальцев на руках. Из-за особенностей развития большие пальцы на руках актрисы слишком короткие, а ногти выросли как будто наполовину.

3. Пэрис Хилтон

Не сумев справиться с недостатком с помощью пластических хирургов, Пэрис решила обратить его себе на благо и сделала это своей «фишкой». Пэрис нашла свой ракурс и старательно отрабатывает его на всех фотографиях. Журналисты гадают, что же послужило причиной такого заметного обвисания верхнего века.

ФОТО: MPIFS/Capital Pictures / MPIFS/Capital Pictures

Большинство сходится во мнении, что провисание стало результатом неудачно проведенной блефаропластики. Ситуацию усугубляют цветные контактные линзы, которые Пэрис постоянно носит. Она уже много лет не изменяет голубым линзам, но ее натуральный цвет глаз — карий.

4. Дженнифер Гарнер

Знаменитая актриса Дженнифер Гарнер, бывшая жена актера Бена Аффлека и мать его детей, всегда отличалась завидной внешностью.

ФОТО: Jordan Strauss / AP

Но не все в курсе, что у нее есть небольшой изъян: ее мизинец лежит на пальце рядом. Из-за этого она испытывает некоторые трудности с подбором обуви, но внешне такой изъян ее ничуть не портит.

ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures / FS/MPI/Capital Pictures

5. Опра Уинфри, Холли Берри и Кейт Хадсон

Представьте себе, но шестипалость, оказывается, не редкость в Голливуде. Например, у Холли Берри есть дополнительный мизинец на правой ноге, а у ее коллеги Кейт Хадсон — на левой, и актрисы ничуть не переживают по этому поводу!

ФОТО: Evan Agostini / AP

У телеведущей Опры Уинфри тоже была такая особенность, но она решилась на операцию по удалению лишнего пальца, так как с возрастом ей стало все труднее носить закрытую обувь.

6. Мила Кунис, Кейт Босуорт, Джейн Сеймур, Деми Мур

Миллионы людей по всему миру мечтают обладать таким необычным цветом глаз, как у этих звезд.

ФОТО: Evan Agostini / AP