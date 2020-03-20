ТОП-10 фильмов, при просмотре которых невозможно сдержать слезы

Мы выбрали десять фильмов, которые непременно заставят вас расплакаться. На самом деле, таких картин много, и среди них есть очень достойные, но всего не перечислить.

Предупреждаем: не смотрите любой из этих фильмов без запасной коробки носовых платков!

Филадельфия (1993)

Восхительный актерский дуэт Тома Хэнкса и Дэнзела Вашингтона доказал, что можно быть смертельно больным, но все же не отчаявшимся человеком.

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Главные герои не похожи как белое и черное — их разделяет цвет кожи, общественное положение, сексуальная ориентация, смертельная болезнь. Но каждый служит закону и готов бороться против любой несправедливости.

Собачья жизнь (2017)

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они — наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл.

ФОТО: скриншот

Мальчик в полосатой пижаме (2008)

История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря.

ФОТО: Rights Managed / MIRAMAX FILMS 2008 Miramax Film

Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.

Зеленая миля (1999)

Обвиненный в страшном преступлении, Джон Коффи оказывается в блоке смертников тюрьмы «Холодная гора».

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Вновь прибывший обладал поразительным ростом и был пугающе спокоен, что, впрочем, никак не влияло на отношение к нему начальника блока Пола Эджкомба, привыкшего исполнять приговор.

Танцующая в темноте (2001)

Этот фильм — трагическая история слепнущей матери-одиночки, которая не жалея себя работает изо всех сил ради спасения своего сына.

ФОТО: скриншот

«Луч света в тёмном царстве» — так можно было бы охарактеризовать главную героиню. Картина открыла всему миру блистательный актерский талант певицы Бьорк, которая еще и написала всю музыку к фильму.

Дневник памяти (2004)

Трогательная история любви, прочитанная пожилым мужчиной в старой записной книжке женщины в доме престарелых, не остается жить только на экране.

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Она проникает в нашу жизнь, оставляет послевкусие, не дает спать, тревожит память и, вот вы уже и сами, подобно главным героям, влюбляетесь без остатка.

Волшебная страна (2005)

Писатель-неудачник Дж. Мэттью Барри не повинуется законам консервативного Лондона и становится другом одинокой вдовы, а также приемным отцом ее четырем маленьким сыновьям. Новая семья дарит вдохновение, и так появляется на свет чудесная сказка о детях, которые не хотят взрослеть...

ФОТО: Rights Managed / © MIRAMAX FILMS. ALL RIGHTS

Отель «Руанда» (2004)

Главный герой фильма по имени Пол — управляющий престижного отеля в столице Руанды. Во время этнических чисток, устроенных правительством, в его отеле скрывались несколько сотен человек.

ФОТО: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

Пол делает все от него зависящее, чтобы их спасти. Он не гнушается ни подкупом, ни шантажом; он угрожает, умоляет, льстит... И спасает от гибели 1268 человек.

Валентинка (2010)

Дин (Райан Гослинг) и Синди (Мишель Уильямс) «купались» в своей любви, но спустя время они пресытились этим чувством.

ФОТО: Rights Managed / HUNTING LANE FILMS/SILVERWOOD FI

Непонятным образом оно трансформировалось и стало тяготить. Но важнее другое — сумеют ли два родных человека удержать и возродить те хрупкие отношения влюбленности и страсти, которые у них остались.

Подмена (2008)

Действие картины развивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, главная героиня вскоре получает своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын.

ФОТО: Rights Managed / IMAGINE ENTERTAINMENT / RELATIVI