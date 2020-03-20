ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ⟩ Каннский кинофестиваль перенесли на другую дату

Международный Каннский кинофестиваль переносится из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса во Франции. Мероприятие, запланированное на 12-23 мая, предварительно состоится в конце июня, пишет Газета.ру.
Ежегодный международный Каннский кинофестиваль не пройдет с 12 по 23 мая из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса во Франции. Согласно предварительным данным, опубликованным организаторами на сайте фестиваля, начало мероприятия переносится на конец июня.
Как только развитие ситуации во Франции и во всем мире позволит нам установить точные даты, мы сообщим о своем решении в соответствии с постоянными консультациями с правительством Франции и мэрией Канн, а также с Советом фестиваля, участниками и всеми партнерами мероприятия. Между тем, Каннский фестиваль оказывает поддержку тем, кто призывает уважать общий запрет и просит проявить солидарность в эти трудные времена для всего мира,
— говорится в официальном сообщении оргкомитета.
Ранее в Каннах перенесли с апреля на октябрь фестиваль сериалов Canneseries в связи с распространением коронавируса. По этой же причине был отменен Международный телевизионный рынок MIPTV, который должен был начаться 27 марта.
О переходе каннских мероприятий в режим онлайн речи не шло. Однако многие фестивали и форумы решили не переносить даты для очного проведения, а переместились в интернет.