ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ⟩ Каннский кинофестиваль перенесли на другую дату

Как только развитие ситуации во Франции и во всем мире позволит нам установить точные даты, мы сообщим о своем решении в соответствии с постоянными консультациями с правительством Франции и мэрией Канн, а также с Советом фестиваля, участниками и всеми партнерами мероприятия. Между тем, Каннский фестиваль оказывает поддержку тем, кто призывает уважать общий запрет и просит проявить солидарность в эти трудные времена для всего мира,