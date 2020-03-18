ТОП-10 свежих фильмов, которые будут держать вас в напряжении до самых титров

Стертая личность, 2018

Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Американская драма от Джоэла Эдгертона получила восторженные отзывы критиков и была номинирована на множество наград.

Действие фильма разворачивается в маленьком городке, жители которого довольно консервативны и религиозны. В центре событий оказывается сын авторитарного баптистского пастора Джаред, примерный ученик и отличный спортсмен. Однажды подросток делает признание, которое мгновенно стирает все его положительные качества, и он оказывается практически изгоем. Обеспокоенный отец отправляет сына в закрытый лагерь, где мальчику предстоит сделать сложный выбор.

Во все тяжкое, 2018

Рейтинг IMDb — 6,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

История о человеке, который однажды понял, что может быть честен с собой и миром.

Ричард — скучающий профессор в университете, чья однообразная жизнь резко меняется после визита к врачу. Один миг — и серая рутина словно перестает для него существовать. Узнав, что жить ему осталось всего полгода, он осознает, что вот теперь он наконец свободен и может делать то, на что раньше ему не хватило бы духа.

Иди к папочке, 2019

Рейтинг IMDb — 6,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,6

Наивный и слегка странноватый Норвал Гринвуд получает письмо от отца, который бросил их с мамой 30 лет назад. Парень немедленно собирает вещи и едет знакомиться со своим родителем. Прибыв в уединенную хижину на берегу моря, герой понимает, что папочка, несмотря на приглашение, не очень-то рад его приезду. Он напивается, критикует сына и вообще ведет себя неприветливо. Но когда Норвал хочет уехать домой, происходит непредвиденное событие.

Офицер и шпион, 2019

Рейтинг IMDb — 7,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

«Офицер и шпион» — историко-детективная драма режиссера Романа Полански. Фильм был удостоен премии Большого жюри Венецианского кинофестиваля и премии Международной федерации кинопрессы.

В основе сюжета — история капитана Альфреда Дрейфуса, которого осудили за шпионаж в пользу Германии. Его бывший наставник, Жорж Пикар, решает начать собственное расследование. И чем дальше он в нем продвигается, тем яснее осознает, что Дрейфус невиновен.

За мечтой, 2018

Рейтинг IMDb — 6,1

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0

«За мечтой» — британо-американская музыкальная драма, главную роль в котором сыграла Эль Фаннинг.

Сюжет крутится вокруг застенчивой школьницы Вайолет, которая мечтает покинуть свой родной городок и стать знаменитой певицей. Девушка хорошо учится, помогает маме и иногда по вечерам выступает в местном баре, где на нее почти никто не обращает внимания. Но однажды в зале оказывается посетитель, который должен изменить всю жизнь Вайолет.

Гарет Джонс, 2019

Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Эта историческая драма была номинирована на премию «Золотой медведь» на 69-м Берлинском международном кинофестивале.