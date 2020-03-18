ТОП-10 свежих фильмов, которые будут держать вас в напряжении до самых титров
Заскучали? Предлагаем подборку свежих фильмов, которые гарантированно пощекочут вам нервы!
Стертая личность, 2018
Рейтинг IMDb — 6,9
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5
Американская драма от Джоэла Эдгертона получила восторженные отзывы критиков и была номинирована на множество наград.
Действие фильма разворачивается в маленьком городке, жители которого довольно консервативны и религиозны. В центре событий оказывается сын авторитарного баптистского пастора Джаред, примерный ученик и отличный спортсмен. Однажды подросток делает признание, которое мгновенно стирает все его положительные качества, и он оказывается практически изгоем. Обеспокоенный отец отправляет сына в закрытый лагерь, где мальчику предстоит сделать сложный выбор.
Во все тяжкое, 2018
Рейтинг IMDb — 6,7
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6
История о человеке, который однажды понял, что может быть честен с собой и миром.
Ричард — скучающий профессор в университете, чья однообразная жизнь резко меняется после визита к врачу. Один миг — и серая рутина словно перестает для него существовать. Узнав, что жить ему осталось всего полгода, он осознает, что вот теперь он наконец свободен и может делать то, на что раньше ему не хватило бы духа.
Иди к папочке, 2019
Рейтинг IMDb — 6,1
Рейтинг «КиноПоиска» — 5,6
Наивный и слегка странноватый Норвал Гринвуд получает письмо от отца, который бросил их с мамой 30 лет назад. Парень немедленно собирает вещи и едет знакомиться со своим родителем. Прибыв в уединенную хижину на берегу моря, герой понимает, что папочка, несмотря на приглашение, не очень-то рад его приезду. Он напивается, критикует сына и вообще ведет себя неприветливо. Но когда Норвал хочет уехать домой, происходит непредвиденное событие.
Офицер и шпион, 2019
Рейтинг IMDb — 7,3
Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4
«Офицер и шпион» — историко-детективная драма режиссера Романа Полански. Фильм был удостоен премии Большого жюри Венецианского кинофестиваля и премии Международной федерации кинопрессы.
В основе сюжета — история капитана Альфреда Дрейфуса, которого осудили за шпионаж в пользу Германии. Его бывший наставник, Жорж Пикар, решает начать собственное расследование. И чем дальше он в нем продвигается, тем яснее осознает, что Дрейфус невиновен.
За мечтой, 2018
Рейтинг IMDb — 6,1
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0
«За мечтой» — британо-американская музыкальная драма, главную роль в котором сыграла Эль Фаннинг.
Сюжет крутится вокруг застенчивой школьницы Вайолет, которая мечтает покинуть свой родной городок и стать знаменитой певицей. Девушка хорошо учится, помогает маме и иногда по вечерам выступает в местном баре, где на нее почти никто не обращает внимания. Но однажды в зале оказывается посетитель, который должен изменить всю жизнь Вайолет.
Гарет Джонс, 2019
Рейтинг IMDb — 6,9
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8
Эта историческая драма была номинирована на премию «Золотой медведь» на 69-м Берлинском международном кинофестивале.
В основу фильма легла реальная история Гарета Джонса, молодого журналиста из Уэльса. Став свидетелем жестоких репрессий в чужой стране, Гарет решает не молчать об этом и написать обличительную статью. И тут же попадает под пристальное внимание спецслужб.
Свидетель, 2019
Рейтинг IMDb — 7,4
Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1
Адвокату Ян Сун-хо досталось нелегкое дело — он должен защищать домработницу, которую обвиняют в убийстве хозяина дома. Женщина утверждает, что он покончил жизнь самоубийством, а единственный человек, который может это подтвердить или опровергнуть, — страдающая аутизмом старшеклассница Лим Джи-ву. Адвокату нужно очень постараться, чтобы найти к девушке подход и выяснить, что же произошло на самом деле.
Переводчики, 2019
Рейтинг IMDb — 6,4
Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0
Группа переводчиков получает заманчивое предложение — нужно в короткие сроки за очень щедрое вознаграждение перевести продолжение нашумевшего бестселлера. Вот только чтобы избежать утечки информации, сделать это нужно будет в изолированном бункере. Когда кто-то сливает в интернет десять страниц секретной рукописи, работа мечты оборачивается настоящим кошмаром для каждого, кто на нее согласился.
Отель «Маскарад», 2019
Рейтинг IMDb — 6,3
В Токио одно за другим происходят три убийства. Между жертвами нет никакой связи, кроме одной: у каждой из них были найдены записки с цифрами. Полицейским удалось разгадать, что они указывают на место следующего преступления, и в этот раз оно должно произойти в роскошном отеле. Своенравный детектив Нитте, который ведет это дело, устраивается за стойкой регистрации. Он должен не только принимать гостей как опытный администратор, но и вычислить, кто из них является серийным убийцей.
Все радостные места, 2020
Рейтинг IMDb — 6,5
Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1
Главные герои — популярная старшеклассница и аутсайдер из ее класса. Девушка мучается чувством вины за смерть сестры, парень же просто одержим смертью. Однажды оба они оказываются на школьной колокольне в попытке свести счеты с жизнью, и эта неожиданная встреча объединяет их. Теодор помогает Вайолет примириться с потерей, но совершенно забывает о своих проблемах. И это приводит к трагедии.