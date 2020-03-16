Съемки нового «Бэтмена» отложили на две недели из-за коронавируса

В январе в Лондоне начались съемки картины "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. В роли Темного рыцаря появится Роберт Паттинсон, к которому присоединятся Колин Фаррелл, Зои Кравиц, Пол Дано и Энди Серкис. Однако зрители увидят долгожданное кино, очевидно, не скоро.

Американская киностудия Warner Bros. решила приостановить съемки "Бэтмена" из-за коронавируса, начиная с 15 марта. Об этом сообщается на официальном сайте.

"Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня. Студия продолжит внимательно отслеживать ситуацию", – говорится в заявлении.