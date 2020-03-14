Что посмотреть на карантине, чтобы не заскучать: подборка сериалов

Хороший доктор

История молодого талантливого врача с синдромом саванта, который не способен ничего чувствовать к другим людям, но вынужден спасать их жизни.

Видеть

Действие сериала происходит через много веков после того, как вирус истребил почти все человечество, а те, кто выжил, ослепли. Баба Восс — отец близнецов, родившихся с чудесным даром видеть. Он должен защитить свое племя от могущественной царицы, которая отчаянно стремится уничтожить детей, потому что считает зрение злом.

Мне это не нравится

Главная героиня сериала — девушка по имени Сидни, которая обнаруживает у себя суперспособности. Это экранизация графического романа Чарльза Форсмана, автора комикса "Конец ***го мира". Адаптацией для Netflix занимался режиссер Джонатан Энтвистл.

Призраки дома на холме

Сериал рассказывает историю семьи, которая долгое время жила в доме, населенном призраками. Годы спустя трагедия заставляет главных героев вспомнить о доме и встретиться лицом к лицу со всеми страхами, от которых они бежали.

Ты

Молодой менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу и становится одержим. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную игру. Сериал с элементами триллера показывает, на какие безумства порой готовы пойти влюбленные.

Расправа

В сериале главная роль отведена женщине, которая ищет справедливости за содеянное ее по отношению к ней зло. Здесь много сцен насилия, потому что действие происходит в жестоком мире.

Королевство

Зомби-хоррор расскажет об эпидемии, превращающей людей в кровожадных живых мертвецов. Действие происходит в средневековой Корее.

Охотники

Драма "Охотники" посвящена группе граждан Америки, которые осознали, что правительство позволило избежать наказания многим нацистам. Вокруг 1970-й год, недовольные решают объединиться в новое сообщество, чтобы лично провести суд над теми, кто заслужил его своими действиями во время Второй Мировой войны.

Чужак