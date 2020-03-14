«Из романтической комедии в жуткий триллер» Один из главных сериалов от Netflix

Конечно такое встречалось и раньше, однако эти редкие случаи не были интересны вне узкого круга ценителей. Сейчас же всё наоборот. У нас уже были "Половое воспитание" и "Эйфория", сериалы которые заново создают жанр подростковых сериалов, с оглядкой на современность.

"Конь БоДжек" - который в очередной раз доказывает, что анимационные произведения могут быть созданы, для взрослой аудитории и затрагивать глубокие экзистенциальные вопросы. Да та же "Игра престолов" показала массовому зрителю, что жанр фентези это не всегда добрые сказки. И вот сейчас постепенно нарастает популярность ещё одного сериала, переделывающего жанр романтических комедий, превращая его в жуткий триллер.

Менеджер книжного магазина Джо был убежден, что очень хорошо разбирался в людях. Чтобы понять, что представлял собой тот или иной человек, ему было достаточно посмотреть, какие книги он собирался приобрести.