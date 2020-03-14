«Из романтической комедии в жуткий триллер» Один из главных сериалов от Netflix

Мы живём в удивительное время тотальной деконструкции культурных норм. Классические жанры и направления становятся менее популярны, а произведения, переворачивающие с ног на голову знакомые мотивы, всё больше интересны массовому зрителю, пишет Лицо Prod.
Конечно такое встречалось и раньше, однако эти редкие случаи не были интересны вне узкого круга ценителей. Сейчас же всё наоборот. У нас уже были "Половое воспитание" и "Эйфория", сериалы которые заново создают жанр подростковых сериалов, с оглядкой на современность.
"Конь БоДжек" - который в очередной раз доказывает, что анимационные произведения могут быть созданы, для взрослой аудитории и затрагивать глубокие экзистенциальные вопросы. Да та же "Игра престолов" показала массовому зрителю, что жанр фентези это не всегда добрые сказки. И вот сейчас постепенно нарастает популярность ещё одного сериала, переделывающего жанр романтических комедий, превращая его в жуткий триллер.
Менеджер книжного магазина Джо был убежден, что очень хорошо разбирался в людях. Чтобы понять, что представлял собой тот или иной человек, ему было достаточно посмотреть, какие книги он собирался приобрести.
Однажды на работе Джо знакомится с Гвен, которая вызывает в нем неподдельный интерес. Сперва парень внимательно просматривает её аккаунты в соцсетях, а после начинает за ней следить. Даже когда Джо узнаёт, что у нее был любовник, этот факт не останавливает его, он продолжает преследовать девушку. Интерес героя быстро превращается в одержимость, а когда Гвен отвечает ему взаимностью, Джо начинает планировать их совместное будущее, в котором нет места людям, способным его разрушить.