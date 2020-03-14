Disney приостановил производство трех фильмов

«При условии, что подтвержденных случаев заражения Covid-19 на съемках наших проектов нет, но учитывая сложившееся состояние в мире и в заботе об актерах и съемочных группах, мы приняли решение на короткое время приостановить производство нескольких игровых проектов. Мы продолжим следить за ситуацией и возобновим съемки, как только это будет возможно», — заявил представитель студии.