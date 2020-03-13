Отмена премьер в Эстонии и по всему миру: как коронавирус разрушил планы Голливуда

Многие киностудии окончательно решили отложить все проекты. Так, представители Disney официально заявили, что здоровье работников и их безопасность является приоритетом. Поэтому рейтинговые фильмы и сериалы решили заморозить. Такое же решение приняли и другие представители Голливуда.

Перенос премьер

Отметим, что и все другие картины, релизы которых в Эстонии были запланированы на период с 13 марта по 1 мая скорее всего будут перенесены, если режим ЧП не будет отменен раньше.

007: Не время умирать

Новая кинолента о Джеймсе Бонде стала едва ли не самой ожидаемой новинкой года. Однако из-за вспышки коронавируса авторы "007: Не время умирать" официально объявили, что премьеру нового Джеймса Бонда отложили на полгода из-за коронавируса.

Форсаж 9

В то же время "Форсаж 9" решили вообще презентовать через год. На официальной фейсбук-странице фильма объявили, что премьера состоится в апреле 2021 года.

Стало ясно, что поклонники по всему миру не смогут увидеть фильм в мае. Мы понимаем, что есть разочарование в том, что надо ждать несколько дольше, впрочем, это сделано для безопасности. Увидимся следующей весной,

– говорится в заявлении.

Мулан

Немалые убытки прогнозируют студии Disney, ведь фильм "Мулан" выйдет с большим опозданием в Китае. Пока неизвестно, на какую дату перенесен показ киноленты. Интересно, что еще задолго до премьеры эксперты отмечали, что это большое фиаско компании, у которой будут миллионные убытки от пандемии.

Новые мутанты

Кроме этого, перенесена премьера фильма "Новые мутанты". В мировой прокат кинолента должна была выйти 2 апреля.

Мы рассматриваем новые потенциальные даты релиза 2020 года, которые будут объявлены позже,

– отметили представители Disney в заявлении.

Тихое место 2

Отменили и премьерные показы фильма ужасов "Тихое место 2". Презентация фильма ожидалась 20 марта 2020 года, однако из-за вспышки коронавируса это событие перенесут.

Одна из вещей, которыми я горжусь больше всего, это мысль, что наш фильм – именно то, что вы должны увидеть все вместе. Однако из-за меняющихся обстоятельств в мире, совершенно очевидно, что сейчас не время,

– отметил режиссер Джон Красински.

Миссия невыполнима 7

Вспышка коронавируса повлияла и на съемки фильма "Миссия невыполнима 7". Новую киноленту создавали в Италии, где зафиксирована наибольшая смертность в Европе от Covid-19. Из-за эпидемии съемки отменили, а всю команду закрыли на карантин в отеле Венеции. По неофициальным данным, Том Круз не попал на карантин.

Ривердейл

А вот на съемках сериала "Ривердейл" в канадском Ванкувере обнаружили инфицированного коронавирусом. Представители Disney решили не называть имени человека, которого срочно госпитализировали, однако заверили, что всех, кто контактировал с ним, проверили на Covid-19. Когда восстановят съемочный процесс, пока неизвестно.

Сокол и Зимний солдат

Не могут продолжить съемки и создатели нового сериала "Сокол и Зимний солдат". Вся съемочная группа, которая находилась в Чехии, вернулась в Атланту, где ведется основной процесс съемок.

Карнивал Роу

Заморозили и съемки популярного сериала с Орландо Блумом и Карой Делевинь – "Карнивал Роу". Съемочную группу, которая находилась в Чехии, отправили на карантин.

Мы едем домой на карантин. Мы возвращаемся домой в США, по крайней мере, я возвращаюсь домой. Кажется, это действительно безумие из-за коронавируса, но делаем правильно и лучше будем в безопасности. Через несколько недель мы победим этого "плохого парня",

– написал Орландо Блум.

Утреннее шоу

Отказались продолжать работу и представители сериала "Утреннее шоу". Лента с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон получила бешеную популярность в сети, однако в Apple единодушно решили заморозить все проекты на время пандемии коронавируса.

В сотрудничестве с нашими партнерами из Apple мы пришли к выводу, что было бы разумно сделать двухнедельный перерыв для оценки ситуации и обеспечения безопасности невероятных людей, которые делают это шоу,