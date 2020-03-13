Пт, 13.03.2020

Все кинотеатры в Эстонии закрываются до 1 мая

Apollo Kino

ФОТО: Edijs PÄlens / LETA

В связи со вспышкой коронавируса правительство решило объявить чрезвычайное положение. Это означает, что до 1 мая для посещения закрыты музеи и кино. Представления, концерты и конференции запрещены.

На такие меры правительство пошло для того, чтобы сдержать распространение вируса в Эстонии. 

И если еще вчера вечером на страницах эстонских кинотеатров можно было найти расписание сеансов на ближайшие дни, то теперь на большинстве сайтов пользователей ждет пустая страница. 

В то же время, график премьер пока что остается прежним. Это, естественно, не означает, что кинотеатры будут устраивать показы в указанные дни. Скорее всего, немного позже появится информация о том, на какие даты будут перенесены премьеры фильмов, которые должны были появиться в кинотеатрах до 1 мая. 

На странице Apollo Kino в Facebook говорится, что вернуть деньги за уже купленные билеты можно по адресу www.apollokino.ee/refund, где для возврата денежных средств необходимо заполнить нужные поля.

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