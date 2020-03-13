Все кинотеатры в Эстонии закрываются до 1 мая

На такие меры правительство пошло для того, чтобы сдержать распространение вируса в Эстонии.

И если еще вчера вечером на страницах эстонских кинотеатров можно было найти расписание сеансов на ближайшие дни, то теперь на большинстве сайтов пользователей ждет пустая страница.

В то же время, график премьер пока что остается прежним. Это, естественно, не означает, что кинотеатры будут устраивать показы в указанные дни. Скорее всего, немного позже появится информация о том, на какие даты будут перенесены премьеры фильмов, которые должны были появиться в кинотеатрах до 1 мая.