Все кинотеатры в Эстонии закрываются до 1 мая

В связи со вспышкой коронавируса правительство решило объявить чрезвычайное положение. Это означает, что до 1 мая для посещения закрыты музеи и кино. Представления, концерты и конференции запрещены.
На такие меры правительство пошло для того, чтобы сдержать распространение вируса в Эстонии.
И если еще вчера вечером на страницах эстонских кинотеатров можно было найти расписание сеансов на ближайшие дни, то теперь на большинстве сайтов пользователей ждет пустая страница.
В то же время, график премьер пока что остается прежним. Это, естественно, не означает, что кинотеатры будут устраивать показы в указанные дни. Скорее всего, немного позже появится информация о том, на какие даты будут перенесены премьеры фильмов, которые должны были появиться в кинотеатрах до 1 мая.
На странице Apollo Kino в Facebook говорится, что вернуть деньги за уже купленные билеты можно по адресу www.apollokino.ee/refund, где для возврата денежных средств необходимо заполнить нужные поля.