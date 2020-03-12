Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

В основе - роман английского писателя и историка Сесила Скотта Форестера The Good Shepherd. Действие его разворачивается в 1942 году, по центру - морской офицер Эрнст Краузе, до этого никогда не принимавший участия в боевых действиях, который становится капитаном эсминца ВМС США "Грейнхаунд".