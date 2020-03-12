Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Для всех поклонников масштабных военных драм и Тома Хэнкса лично: на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликован трейлер ленты "Грейхаунд" (Greyhound). Лауреат "Оскара" Хэнкс написал для нее сценарий и сам сыграл главную роль.
В основе - роман английского писателя и историка Сесила Скотта Форестера The Good Shepherd. Действие его разворачивается в 1942 году, по центру - морской офицер Эрнст Краузе, до этого никогда не принимавший участия в боевых действиях, который становится капитаном эсминца ВМС США "Грейнхаунд".
Теперь его команде нужно пройти с конвоем из 37 кораблей союзников через Северную Атлантику, кишащую подводными лодками фашистов.
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