Стивен Кинг призвал не сравнивать коронавирус с эпидемией из его романа «Противостояние»

«Нет, коронавирус совсем не то, что было в „Противостоянии“, — написал Кинг. — Все совсем не так плохо. Шанс пережить коронавирус заметно выше. Не паникуйте и придерживайтесь всех разумных мер предосторожности».

Распространение коронавируса не случайно сравнивают с «Противостоянием» Кинга. По сюжету романа на некой секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Чудом выживает один из охранников вместе с женой и ребенком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей — вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному человеку, который стремится к мировому господству.