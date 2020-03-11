ФУРОР ⟩ Сериал «Чужак» посмотрело девять миллионов зрителей

«Чужак» мало обсуждался в соцсетях и прессе, особенно по сравнению с другими хитами HBO вроде «Хранителей» и «Настоящего детектива», но смог привлечь зрителя благодаря хорошим отзывам посмотревших. «Хранителей» в среднем посмотрело 7 миллионов зрителей (финал собрал перед экранами 1,6 миллиона пользователей), а третий сезон «Настоящего детектива» — почти 8 миллионов.

По сюжету сериала в небольшом американском городке находят труп зверски убитого школьника. Все улики указывают на тренера Терри Мейтленда, добропорядочного с виду мужчину, который мало чем напоминает душегуба. И без того непростое дело отягощается новыми странными подробностями: если верить записям с камер наблюдения, то в момент убийства подозреваемый находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное.