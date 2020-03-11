Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!
1. Asjad, millest me ei räägi (63 796,78€ за первую неделю)
2. Сипсик (31 710,29€ за третью неделю)
3. Соник в кино (22 226,71€ за четвертую неделю)
4. Зима (24 243,73€ за пятую неделю)
5. Человек-невидимка (20 654,75€ за вторую неделю)
6. Эмма (14 178,33€ за первую неделю)
7. Зов предков (12 667,26€ за вторую неделю)