ТОП-10 ⟩ Фото 26-летней эстонской красавицы, сыгравшей роль в новом фильме Нолана

26-летняя уроженка Тарту Ингрид Маргус — не только девушка невероятной красоты, но и успешная актриса. На счету молодой артистки уже шесть фильмов и роли в трех эстонских сериалах. Теперь в копилку Игрид упала еще и небольшая роль в новом фильме Кристофера Нолана, съемки которого прошлым летом проходили в Эстонии.
Согласно информации на портале imdb, в «Доводе», сюжет которого держится в строжайшем секрете, Ингрид досталась небольшая роль. Рядом с ее именем в списке каста указано пояснение — Usher, так обычно называют билетера или человека, который помогает людям найти их место, особенно на свадьбах или в кинотеатрах.
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