ТОП-10 ⟩ Фото 26-летней эстонской красавицы, сыгравшей роль в новом фильме Нолана

Согласно информации на портале imdb, в «Доводе», сюжет которого держится в строжайшем секрете, Ингрид досталась небольшая роль. Рядом с ее именем в списке каста указано пояснение — Usher, так обычно называют билетера или человека, который помогает людям найти их место, особенно на свадьбах или в кинотеатрах.