ФОТО ⟩ Аншлаг в кинотеатре Apollo: на показ эстонского фильма «Зима» пришло более 400 зрителей

Более 400 пожилых любителей кино из Хааберсти собрались сегодня в мустамяэском кинотеатре Apollo, чтобы вместе посмотреть фильм под названием "Зима", созданный по мотивам историй Оскара Лутса о Паунвере. Бесплатный кинопоказ организовала районная управа.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, на этот раз кинопоказ вызвал огромный интерес, зрителей набралось на два полных зала. «По возможности, стараемся показывать местные фильмы, рад, что традиция продолжается. Кинодеятели Эстонии создают всё новые и захватывающие местные фильмы, а зрители их очень тепло воспринимают», - сказал старейшина.
«Совместные кинопоказы предлагают для пожилых дополнительные возможности проведения свободного времени и общения», - продолжил старейшина и добавил, что управа и в будущем планирует проводить кинопоказы для представителей старшего поколения. «В дополнение к кинопоказам для пожилых планируем летом продолжить показы на свежем воздухе, которые пройдут в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ. В прошлом году подобное мероприятие вызвало большой интерес», - сказал старейшина.
"Зима" стал последним фрагментом экранизаций произведений Оскара Лутса. "Весну" сняли ровно 50 лет назад. Действие „Зимы" разворачивается в 1942 году в оккупированной немцами Эстонии. По сценарию действие построено вокруг возвращения Арнольда – сына Арно Тали – домой и его неожиданной влюбленности.