ФОТО ⟩ Аншлаг в кинотеатре Apollo: на показ эстонского фильма «Зима» пришло более 400 зрителей

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, на этот раз кинопоказ вызвал огромный интерес, зрителей набралось на два полных зала. «По возможности, стараемся показывать местные фильмы, рад, что традиция продолжается. Кинодеятели Эстонии создают всё новые и захватывающие местные фильмы, а зрители их очень тепло воспринимают», - сказал старейшина.

«Совместные кинопоказы предлагают для пожилых дополнительные возможности проведения свободного времени и общения», - продолжил старейшина и добавил, что управа и в будущем планирует проводить кинопоказы для представителей старшего поколения. «В дополнение к кинопоказам для пожилых планируем летом продолжить показы на свежем воздухе, которые пройдут в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ. В прошлом году подобное мероприятие вызвало большой интерес», - сказал старейшина.