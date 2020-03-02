В мире, где монстрический реслинг — обожаемый вид спорта, а монстры-спортсмены — настоящие звезды, девушка Винни мечтает пойти по стопам отца и начинает тренировать монстра-аутсайдера. Милашке-неудачнику предстоит пройти непростой путь под руководством юной, но суровой наставницы, чтобы стать чемпионом.
В Сети появился трейлер мультфильма "Лига монстров" от режиссера Хамиш Грива. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.
По сюжету девушка Винни мечтает стать тренером реслера-чемпиона. В мире мультипликации реслеры - это гигантские монстры, а тренировать ей могут доверить только монстра - аутсайдера.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 29 января 2021 года. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!