Завершились съемки «Отряда самоубийц 2»

Джеймс Ганн объявил в Instagram об окончании съемочного процесса нового «Отряда самоубийц» и вывесил масштабное фото с актерским составом и съемочной группой. Ганн поблагодарил всех за отлично проделанную работу и признался, что съемки помогли ему справиться со смертью отца и любимой собаки.
«Вот и закончились съемки „Отряда самоубийц“, — написал Ганн. — Мой отец ушел из жизни за две недели до начала съемок, а моя собака умерла за две недели до окончания. Это был очень тяжелый период моей жизни, но вместе с тем я никогда еще не получал столько удовольствия от работы над фильмом. Профессионализм, талант, отзывчивость и доброта актерского состава и съемочной группы вдохновляли меня каждый день. Спасибо всем причастным к созданию этого фильма на каждом этапе производства, в каждом отделе. Я признателен вам от всего сердца. Вы — это главная причина, почему я снимаю кино».
- «Отряд самоубийц» — команда суперзлодеев, собранная Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса, действующего в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.
- В первый «Отряд самоубийц» входили Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. В новом фильме невольными агентами правительства станут Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец, Крысолов и Бронзовый Тигр/Линчеватель. Режиссер, в любом случае, тщательно скрывает, какие персонажи появятся в продолжении.
- Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что новой команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал, диктатором некой латиноамериканской страны.
- В продолжении снялись Давид Дастмалчян, Даниэла Мелшиор, Стив Эйджи, Джон Сина, Марго Робби, Джай Кортни, Юэль Киннаман, Идрис Эльба. В фильме также задействованы Тайка Вайтити, Алиси Брага, Нэйтан Филлион, Майкл Рукер, Пит Дэвидсон, Питер Капальди, Шон Ганн, Сторм Рейд и Флула Борг. Все наверняка играют разнообразных малоизвестных персонажей, но кого точно — это станет известно позже...