«Не называй его имя вслух»: вышел первый трейлер фильма ужасов «Кэндимэн»

В отличие от уже вышедших картин по оригинальным сценариям, новое творение основано на рассказе Клайва Баркера «Запретное», в котором описывается городская легенда о маньяке Кэндимэне. Якобы, если пять раз подряд произнести его имя перед зеркалом, то он расправится с вызвавшим его человеком с помощью огромного крюка. В 90-е годы прошлого века по этой истории было снято сразу три фильма, при этом новая картина станет современным переосмыслением истории и прямым сиквелом первой части.