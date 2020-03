«Не называй его имя вслух»: вышел первый трейлер фильма ужасов «Кэндимэн»

Несмотря на яркое комедийное прошлое Джордан Пил в последние годы переквалифицировался в автора запоминающихся фильмов ужасов. Обе его последние работы в этом жанре — Get Out / «Прочь» (2017) и Us / «Мы» (2019) имеют много общего, при этом следующее творение также укладывается в общий ряд, хотя и имеет ряд отличий.