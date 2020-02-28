Маколей Калкин снимется в десятом сезоне «Американской истории ужасов»

В ролике не раскрываются тема или дата выхода нового сезона. Есть список имен актеров на фоне воды под композицию «Dead of Night» Орвилла Пека.

В десятом сезоне «Американской истории ужасов» вместе с Калкином снимутся Кэти Бейтс, Сара Полсон, Эван Питерс, Лесли Эрин Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анджелика Росс и Финн Уиттрок. Все они появлялись в прошлых сезонах сериала.

Проект-антология основан на различных хоррор-историях — от дома с привидениями и шабаша ведьм до клоуна-убийцы и вампиров. Девятый сезон был построен по принципу слэшеров 1980-х, а действие разворачивалось в летнем лагере.

В начале января канал FX, теперь принадлежащий Disney, продлил «Американскую историю ужасов» на три сезона. На данный момент неизвестно, какие хоррор-темы будут исследованы в будущих сезонах, но Мёрфи намекнул, что размышляет над историей о пришельцах и космосе.

В середине февраля в журнале Esquire вышло большое интервью с Калкином, в котором он рассказал о дружбе с Майклом Джексоном и пробах в фильм Квентина Тарантино.