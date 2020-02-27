Эмили Блант может появиться в киновселенной Marvel

Британская актриса кружила вокруг франшизы уже целое десятилетие, сражаясь за Черную вдову и Пегги Картер. Хотя с тех пор карьера звезды становилась все сильнее, она так и не смогла подписаться на роль в киновселенной Marvel. Но возможно, что скоро все изменится.

Инсайдер Чарльз Мерфи рассказал, ссылаясь на свои источники, что Блант встретилась с Marvel Studios во время съемок в ленты «Круиз по джунглям» от Disney, где она сыграет главную роль с Дуэйном Джонсоном. Учитывая фильмы 4 Фазы MCU в работах, предполагается, что она может сыграть Клею в «Докторе Стрэндже в Мультивселенной безумия». И, конечно ж, все хотят, чтобы Блант и ее реальный муж Джон Красински исполнили Сью Сторм и Рида Ричардса.