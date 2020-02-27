Эмили Блант может появиться в киновселенной Marvel

Из всех актеров, которых поклонники хотят увидеть в MCU, Эмили Блант находится в верхушке списка.
Британская актриса кружила вокруг франшизы уже целое десятилетие, сражаясь за Черную вдову и Пегги Картер. Хотя с тех пор карьера звезды становилась все сильнее, она так и не смогла подписаться на роль в киновселенной Marvel. Но возможно, что скоро все изменится.
Инсайдер Чарльз Мерфи рассказал, ссылаясь на свои источники, что Блант встретилась с Marvel Studios во время съемок в ленты «Круиз по джунглям» от Disney, где она сыграет главную роль с Дуэйном Джонсоном. Учитывая фильмы 4 Фазы MCU в работах, предполагается, что она может сыграть Клею в «Докторе Стрэндже в Мультивселенной безумия». И, конечно ж, все хотят, чтобы Блант и ее реальный муж Джон Красински исполнили Сью Сторм и Рида Ричардса.
Однако, прежде чем вы будете слишком взволнованы, Мерфи заявляет, что он получил эту информацию некоторое время назад – в конце концов, «Круиз по джунглям» завершил производство в сентябре 2019 года. Возможно, даже если Блант ведет переговоры, она все же не появится в киновселенной Marvel. Все, что мы можем сказать, это то, что, похоже, студия все еще заинтересована в актрисе.